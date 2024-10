CD&V, Vooruit en Voor Brugge vormen deze legislatuur de bestuurscoalitie en na een eerste blik op de resultaten lijkt een coalitie tussen de drie partijen ook de volgende zes jaar mogelijk. Burgemeester Dirk De fauw liet deze morgen al doorschijnen dat hij niet inziet waarom een zelfde coalitie niet opnieuw zou lukken.

CD&V blijft domineren

De christendemocraten staan in Brugge sterk en ook deze verkiezingen zijn ze de absolute winnaar. In vergelijking met de verkiezingen in 2018 stijgen ze zelf met 6,5 procentpunten tot 38,4%. Dat is goed voor 21 zetels, vier meer dan deze legislatuur. Vooruit, met Pablo Annys als lijsttrekker, blijft de tweede grootste partij met 20,4%.

Voor Brugge is de derde bestuurspartij, maar in tegenstelling tot de andere twee partijen verliezen zij wél. Ze zakken met 5,4 procentpunten tot 7,9%. Of dat betekent dat de liberale partij straks misschien wordt gepasseerd door Dirk De fauw, zal nog moeten blijken. Eén ding is zeker: CD&V heeft aan enkel Vooruit genoeg om een meerderheid te halen in Brugge.

(Lees verder onder de foto)