Het feest gaat van start bij Inzicht: N-VA.CD&V in Knokke-Heist. De partij van co-lijsttrekkers Cathy Coudyser en Bert De Brabandere. Coudyser wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad. "De kiezer heeft beslist dat Inzicht de grootste partij is. Dat is een onverhoopt succes. Wij zijn daar ongelooflijk dankbaar voor."