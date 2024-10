Dominique Cool: “We mochten vanavond echter getuige blijven van een groep vrienden die elkaar vinden, geen stenen gooien nu , en die elkaar integendeel ,als een hecht team , troosten en moed geven. Een team dat er dus is voor elkaar ook in deze mindere dagen. In functie van dit team, een misschien ander resultaat in 2030 , maar ook voor ons gezin en mezelf, nam ik eerder vandaag de beslissing om, vanaf 1 december, een stap terug te zetten en me dusdanig onthouden van verdere actieve politiek in de oppositie. De wereld en het leven biedt nog heel wat meer opportuniteiten die we graag zouden proeven zowel professioneel als familiaal.”