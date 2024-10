In Brugge hebben de inwoners het meeste keuze. Daar zijn er 9 lijsten. In veel gemeenten, bijvoorbeeld in Langemark-Poelkapelle, zijn er maar 2. In Lo-Reninge zijn er zelfs geen gemeenteraadverkiezingen, want daar was er maar één lijst. De inwoners kunnen wel kiezen voor de leden van de provincieraad. In Ruiselede was dat bij de vorige verkiezingen ook zo. Maar nu, na 12 jaar, zijn er toch weer gemeenteraadsverkiezingen, want er zijn weer 2 lijsten.

En nog één cijfertje: er zijn 68 vrouwelijke lijsttrekkers in West-Vlaanderen.