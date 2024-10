Borden langs de weg, een brievenbus die uitpuilt van het verkiezingsdrukwerk en huisbezoeken waarbij kandidaten hun kaartje afgeven. Ook in 2024 houden de klassieke campagnemiddelen stand. Reinout Van Zandycke, communicatiestrateeg: “Partijen blijven investeren in affiches, folders en boekjes, magazines. Daar komen de sociale media nu wel bij. Het is niet dat iedereen een communicatiebureau inschakelt. Het is ook gelimiteerd per kandidaat. Men gaat zorgvuldig om, kijkt eerst wat men zelf kan doen. Dat is het goedkoopst, maar niet altijd het best. Die impact is moeilijk te controleren.”