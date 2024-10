Het grootste werk is het testen van de computers. "Die kaartjes worden ook gebruikt voor de stemming zelf," zegt Verschaeve. "Dat start op en dan wordt dat gekalibreerd en moeten we kijken of alle toestellen werken. Het voordeel hier is dat we geen wifi nodig hebben om te stemmen. We kunnen niet gehackt worden en ik denk als je thuis stemt dat dat misschien een risico is."