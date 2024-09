In West-Vlaanderen moesten ruim 300 kandidaatslijsten uiterlijk tegen zaterdagmiddag officieel ingediend worden. Het is een officiële procedure bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en bij het lokale vredegerecht. Zelfs ervaren politici moesten nu en dan snel schakelen.

"De mensen die op een lijst staan, moeten hun kandidatuur ondertekenen. En dat kan digitaal, maar ook fysiek in het vredegerecht. Overal zijn er wel speciale gevallen: wij hadden iemand die op vakantie was in Marokko. Van daaruit lukte het niet om digitaal in te loggen en te ondertekenen", vertelt Bart Plasschaert, kandidaat Trots Op Oostende.

De jonge Trots-kandidate zou normaal terug zijn van vakantie, maar

botste op de luchthavenstaking in Charleroi. Dankzij een nachttrein uit

Duitsland was ze uiteindelijk net op tijd in Oostende. Bij de Lijst

O-Mens in Oostende liep het ook stressvol.