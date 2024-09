In Oostende heeft onafhankelijk raadslid Yves Miroir zijn nieuwe lijst De O Mens voorgesteld. Zelf is hij 42 jaar onafgebroken gemeenteraadslid in Oostende. Miroir was ook 18 jaar schepen, maar nu komt hij voor het eerst met een nieuwe lijst. Het huidige stadsbestuur heeft het bij hem verkorven en nu wil hij in Oostende, met 11 medestrijders vechten voor zetels voor de O-mens.