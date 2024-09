Roeselare draait goed, maar het kan nog beter en dus gaat Lokaal Liberaal met 10 prioriteiten naar de gemeenteraadsverkiezingen. Piet Delrue is Lijsttrekker. Piet Delrue, lijsttrekker Lokaal Liberaal: “Uit die 10 prioriteiten haal ik sowieso veiligheid aan het stationsplein, de extra politiepost die moet uitbreiden. We gaan ook vergroenen, de verbinding tussen Bergmolenbos en Sterrebos. We gaan ook investeren in sport.”