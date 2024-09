‘DJ Joeri Pauwels’ is de nieuwe lijst voor de provincieraadsverkiezingen. DJ Joeri Pauwels uit Kortrijk zal optreden in het kiesarrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt. Hij wil met zijn slogan "meer muziek in de politiek" de kiezers een alternatief bieden.



De dj heeft een duidelijk plan: "we behouden - in tegenstelling tot wat andere partijen willen - de provincieraden, maar vormen ze om. Ik wil ook meer Europese subsidies krijgen voor cultuur en toerisme."