Trots wil ook een veilige fietsersbrug over de havengeul aan het havengebouw. Charlotte De Backer, Lijst Trots op Oostende: “Het is een droom, we zouden het graag realiseren voor alle Oostendenaars, zodat ze zich op een veilige manier kunnen verplaatsen.”

In het centrum wil Trots een elektrische minibus voor mensen die minder mobiel zijn. Kato Hoogstoel, Lijst Trots op Oostende: “De bevolking in Oostende is relatief oud. We merken dat niet iedereen nog zelf 800 meter kan wandelen. Dat is de diameter van het centrum en daarom willen we gaan voor een elektrisch centrumbusje met een hop on, hop off systeem, net zoals in Brugge.