In Spiere-Helkijn en in Lo-Reninge weten de inwoners nog niet of ze op 13 oktober kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe dan ook is dat niet meer verplicht. Maar als er voorlopig maar één lijst is, zoals in die twee gemeenten, zijn er geen verkiezingen en is de lijsttrekker van die ene partij automatisch de nieuwe burgemeester. Morgen is de deadline om de lijsten in te dienen.