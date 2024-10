Binnen elke verkiezing - voor de gemeenteraad en voor de provincieraad - mag je je stem enkel uitbrengen binnen één lijst. Je mag dus niet stemmen op meerdere lijsten of op verschillende kandidaten van meerdere lijsten. Hoe je wel geldig stemt, lees je hier:

Lijststem : je kleurt het bolletje naast de naam van een partij, bovenaan de lijst. Dan stem je voor de partij en maakt de volgorde van de lijst jou niets uit.

: je kleurt het bolletje naast de naam van een partij, bovenaan de lijst. Dan stem je voor de partij en maakt de volgorde van de lijst jou niets uit. Naamstemmen of voorkeursstemmen: je kleurt het bolletje naast de naam van een of meerdere kandidaten binnen de lijst van een partij.

Breng je een lijststem uit, in combinatie met een of meerdere naamstem(men) van diezelfde lijst, dan tellen alleen de naamstemmen. De lijststem is in dat geval overbodig.