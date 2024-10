Voor de ruim 300 aanwezigen in de zaal en alle luisteraars van Radio 1 Waregem deden de Waregemse lijsttrekkers nog eens hun standpunten en waarden uit de doeken. In de stad komt er sowieso in een nieuwe burgemeester, want Kurt Vanryckegem houdt het voor bekeken.

Wie hem opvolgt, weten we na zondag. Kristof Chanterie is lijsttrekker voor huidig bestuurspartij cd&v Waregem en dingt uitdrukkelijk naar de sjerp. N-VA - met Michiel Vandewalle op kop - komt dan weer apart op na de splitsing met Open VLD (nu Team Waregem), waar Johan Vanhove de lijst trekt.

Ook Vooruit (Frederic Mortier), Groen (Simon Wemel) en Vlaams Belang (Tanguy De Martelaere) hopen op meer inspraak de komende zes jaar.