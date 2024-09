Vooruit Plus is tegen een detentiehuis en kantoren voor VDAB en het Economisch Huis in het oude politiekantoor in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Ze hebben een ander plan klaar voor de herwaardering van de hele buurt.

“Voor ons is het belangrijk dat wat er gerealiseerd wordt, past in een totaalvisie voor de wijk en voor de stad”, zegt Judith Ooms van Vooruit Plus Oostende.