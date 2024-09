De kandidaten mochten wel een politieke affiche achter hun raam of in hun auto hangen. Borden in tuinen, mocht bijvoorbeeld niet. Er stonden ook boetes op voor wie dat wel deed.

Maar na een interventie van de gouverneur kwam de kwestie op de gemeenteraad van Nieuwpoort aan bod. Daar stemde een 2/3de meerderheid het verbod weg.