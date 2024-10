Maar dan moeten de mensen natuurlijk wel gaan stemmen. Voor de eerste keer is er geen opkomstplicht meer, en dat laat zich ook in Torhout voelen: “Ik heb het gevoel dat er in vergelijking met zes jaar geleden minder mensen staan aan te schuiven, maar het is misschien nog te vroeg (Crevits ging al rond 9u45 stemmen) dus we zullen zien”, is het West-Vlaams kopstuk nog hoopvol, “Maar in mijn takenpakket staat sowieso dat we die opkomstplicht eens grondig gaan evalueren”, aldus Crevits.

Dubbele pet

De Vlaams minister was de voorbije tien jaar voorzitter van de Torhoutse gemeenteraad en vindt het belangrijk om voeling te houden met het lokale beleid: “Ik probeer geen enkele gemeenteraad te missen en hoop om daarin verder te gaan. Ik moet dan natuurlijk herverkozen worden.”

En Crevits beseft dat haar dubbele pet met ook een functie als Vlaams minister gevoelig ligt bij sommige kiezers: “Ik heb begrip voor de kiezer als ze mij niet herverkiezen, want mijn hoofdrol speel ik eigenlijk als Vlaams minister en dat zal ik ook na vandaag blijven”, besluit Crevits.