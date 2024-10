Volmachten ronselen is verboden, en ook stafbaar. Wie betrapt wordt, riskeert een celstraf of een geldboete. Het parket heeft geen weet van een klacht en zal de zaak onderzoeken. Volgens Peter Roose, lijstrekker voor Veurne Plus, zijn er maar een vijftal van deze brieven verstuurd naar mensen die daar zelf om gevraagd hebben. Hij spreekt van een beschadigingsopereatie door de oppositie, en dat op één dag voor de verkiezingen.

Vijf mensen

"We hebben bijna 6000 woningen bezocht, heel wat schouderklopjes gekregen. Maar ook opmerkingen, suggesties en vragen over de verkiezingen: hoe kan men stemmen, hoe moet je stemmen als je niet zelf kan gaan?", aldus Roose, "Ik heb brieven gestuurd naar vijf mensen. Het volmachtformulier, dat moet je tekenen en daarvoor moet je een medisch attest vragen. Meer is er niet aan de hand. Wij hebben niet actief geronseld", bijt de burgemeester van zich af.