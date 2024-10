Na wekenlang campagnevoeren is het vandaag dé dag: we mogen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad én provincieraad te kiezen. Mogen, want voor het eerst is stemmen niet verplicht, toch niet in Vlaanderen. Vraag is dus of er veel mensen vandaag thuisblijven, en of dat dan een effect zal hebben op het resultaat. In veel stembureaus leek het eerst een magere opkomst, maar in de loop van de ochtend was het hier en daar toch aanschuiven om te kunnen stemmen.