Net zoals in het Vlaams Parlement is de helft van de West-Vlaamse volksvertegenwoordigers die vandaag de eed afleggen in de Kamer nieuw. Drie van de acht maken de overstap van het Parlement naar de Kamer. Vijf zijn volledig nieuw.

Bij het Vlaams Belang zien we 4 West-Vlamingen, net zoals vorig jaar. Daarbij zit 1 nieuw gezicht: Kristien Verbelen uit Oostkamp. Wouter Vermeersch (Kortrijk), Dominiek Sneppe (Zedelgem) en Kurt Ravyts (Zuienkerke) vervoegen het rijtje.

Ook N-VA behoudt haar vier zetels binnen West-Vlaanderen. Enkel de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker, die trouwens als onafhankelijke zetelt, blijft een vaste waarde. Maaike De Vreese (Brugge) en Axel Ronse (Kortrijk) komen van het parlement. Charlotte Verkeyn uit Oostende is nieuw.



Ex-voorzitter voor Vooruit Melissa Depraetere uit Harelbeke blijft aan zet in de Kamer. Haar partij behoudt ook de drie West-Vlaamse zitjes. Als Depraetere minister zou worden, volgt Axel Weydts uit Kortrijk haar op. Vandaag legt ook Jeroen Soete uit Oostende voor het eerst de eed af. Annick Lambrecht uit Brugge maakt ook de overstap van het Parlement.



CD&V verliest één zitje en moet het doen met twee West-Vlamingen: Nathalie Muylle (Roeselare), die voor het eerst de lijst trok en het parlementslid is met de op één na hoogste anciënniteit in de Kamer. Muylle is ook verkozen als fractievoorzitter, met haar ervaring als voormalig minister van Werk. "Ik mag voor de zesde keer de eed afleggen in de Kamer. Ik blijf thema's als de arbeidsmarkt en pensioenen opvolgen." Franky Demon (Brugge) gaat voor z'n derde termijn in de Kamer.



Ook Open Vld verliest een zetel na de verkiezingen van 9 juni en rekent op Vincent Van Quickenborne om de West-Vlaamse te vertegenwoordigen in Brussel. Hij raakte ook in 2019 verkozen, maar werd als minister vervangen door Jasper Pillen, die trouwens nu in het parlement zetelt. Mercedes Van Volcem uit Brugge stond op de tweede plaats op de lijst voor de Kamer, maar raakte niet verkozen.

Zowel bij Groen, als bij PVDA zien we nieuwe namen, allebei Kortrijkzanen: Matti Vandemaele (Kortrijk), werkzaam op het kabinet van Petra Desutter, voor Groen nadat Wouter Devriendt zich niet meer kandidaat stelde, en Natalie Eggermont voor PVDA. De partij die nu ook eens een West-Vlaming naar Brussel mag sturen.