Ook Axel Weydts dook al op aan Plein Publiek. Als Depraetere minister wordt, zal hij een zitje hebben in het Federaal Parlement. Zelf blijft hij er nog rustig bij: "Laat ons eerst de stemmen tellen en daarna een regering vormen waar Vooruit hopelijk lid van is." Volgens Weydts is het ook opvallend in welke regeringen Vooruit wel of niet aanwezig was. "Waar wij hebben meebestuurd zijn de facturen gedaald. Op Vlaams niveau zijn de kosten voor de burger alleen maar gestegen. Kijk naar de facturen van de kinderopvang en de rusthuizen", aldus Weydts.