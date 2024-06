Maar ook in de stations in Kortrijk, Roeselare en Oostende krijgen spoorwegpersoneel en treinreizigers steeds meer met agressie te maken, zegt Vlaams Belang. De partij wil dat elke agressie bestraft wordt, niet alleen met boetes of werkstraffen, maar ook met gevangenisstraffen.

Lijsttrekker Vlaams Belang voor het Federaal Parlement Wouter Vermeersch:

"We willen een nultolerantie. Geweld in en rond stations moet veel strikter aangepakt worden met strenger straffen en natuurlijk moeten ook meer mensen en middelen komen voor Securail en de spoorwegpolitie."