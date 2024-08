Je zou het misschien over het hoofd zien, maar naast de gemeenteraadsverkiezingen zijn er ook provincieraadsverkiezingen op 13 oktober. Vlaams belang trapt de campagne voor de provincie af met veiligheid, grenscriminaliteit en de toekomst van de landbouw als hete hangijzers in West-Vlaanderen. Maar voor de duidelijkheid: Vlaams Belang wil de provinciebesturen afschaffen. De provincie is voor de partij een overbodig niveau dat alleen maar een extra kost is voor de belastingbetaler.