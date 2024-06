Eén van haar nieuwe collega's in het Vlaams halfrond is Tom Lamont uit Oostende. Hij bouwde mee de jongerenpartij uit en werkt al vier jaar achter de schermen bij Vlaams Belang. Tom Lamont, nieuwkomer Vlaams (Vlaams Belang): “Nu was het vooral de lokale ondersteuning en heel veel bezig zijn met campagnes. Dus er zit nog wel een klein verschil tussen wat ik toen deed en wat ik nu ga doen. Maar ik zie het wel zitten en we hebben heel veel ondersteuning in de partij. Zeker het Vlaams parlement is een parlement waar heel wat jongerenthema's aan bod komen. Zaken zoals de woonmarkt, de eerste job, onderwijs, mobiliteit. Dat zijn thema's die heel nauw aansluiten bij de leefwereld van de jeugd en waarvan ik al heel wat input heb ontvangen van onze jonge leden.”