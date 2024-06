“ik ben zeer tevreden, iedere stem meer dan de vorige verkiezingen is een overwinning", zei Filip Dewinter, de Antwerpse lijstduwer van Vlaams Belang voor het Vlaams Parlement. "We gaan van 18 naar zo’n 22 procent, dat is een schitterend resultaat voor een partij als Vlaams Belang."

Vlaams Belang is voorlopig de grootste partij in West-Vlaanderen en daar is Dewinter zeer blij mee: "Wij Antwerpenaren zijn jaloers op West-Vlaanderen waar we de grootste partij zijn. Dat heeft alles te maken met het effect van de vervreemding, multiculturalisering en islamisering die nu dus opsteekt. West-Vlamingen maken nu mee wat wij in Antwerpen en Brussel tien, twintig jaar geleden hebben moeten ervaren."