Ook Rudy is overtuigd Vlaams Belanger, al sinds de oprichting van het Vlaams Blok in 1978. Hij runde als sterrenchef meer dan 30 jaar restaurant 't Convent. Rudy Devolder: “ Van mij komt dat van generaties. Mijn vader was Vlaming, mijn grootvader ook, we blijven stemmen voor Vlaams Belang. Bij mij hangt de vlag buiten. Ik had hem liever nog vijf dagen langer buiten gehangen, de leeuw. Maar we moesten boven N-VA zitten en dan konden we samenwerken.”