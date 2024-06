De hoop om de grootste partij te worden in West-Vlaanderen was dan wel het doel, niemand had er bij Vlaams Belang zijn hand voor in het vuur willen steken. Wouter Vermeersch: "In een aantal steden en gemeenten in West-Vlaanderen halen we heel hoge scores en dat heeft ons echt wel verrast. Dit is ongezien, het signaal dat vandaag gegeven wordt. Maar ik stel ook vast dat de V-partijen, ook N-VA, dat we samen vooruit gaan. En dat is een duidelijk signaal dat de West-Vlamingen meer Vlaanderen willen."