Het is een klassieker op plaatsen waar je elektronisch moet stemmen: problemen met de stemcomputers. In Kortrijk werden mensen die stonden te wachten in Rij 19 in Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Kortrijk op de Houtmarkt naar huis gestuurd. Om 8u vanmorgen startte de computer van de voorzitter niet op. Het probleem was rond 8u55 opgelost waardoor het stembureau kon opengaan met een lange wachtrij.



Ook in Koksijde waren er vanmorgen technische problemen. In het stembureau in het gemeentehuis van Koksijde en in het casino in Koksijde-Bad waren er twee computers die niet wilden opstarten. Dat probleem geraakte opgelost, al zijn er wel lange wachtrijen in Koksijde-Bad.





In Roeselare waren er technische problemen in Rij 17 in de muziekacademie nabij cultuurcentrum De Spil. De computer van de voorzitter was uitgevallen. Het stemmen zelf lukte wel, maar de stemmen konden niet gevalideerd worden. Enkel in Rij 5 in de Stedelijke Basisschool De Brug zijn de problemen niet opgelost geraakt. Mensen kunnen hun stem uitbrengen in een ander stembureau op dezelfde locatie.

Momenteel zijn er enkel nog problemen met 8 van de 4.207 computers van de voorzitters, waaronder in Brugge en Oostende.