In Brugge halen de politici voor een laatste keer deze verkiezingscampagne alles uit de kast. Vooral Open VLD steekt nog een tandje bij. "Als we de peilingen moeten geloven, dan ziet het er niet zo goed uit. Ik moet zeggen dat het eigenlijk wel veel pijn doet", laat Mercedes Van Volcem die op de tweede plaats staat voor Open VLD voor de Kamer weten. Open VLD heeft nu twee zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Sander Loones, lijsttrekker N-VA voor de Vlaamse verkiezingen, spreekt nog heel wat mensen aan. "Twintig procent van de mensen twijfelt nog over hun stem. Die proberen we nog te overtuigen."

Ook de voorkeursstemmen zijn van belang zegt Annick Lambrecht: "Ik ben zeer onzeker. Ik sta op de derde plaats op de lijst, dus ik moet echt veel voorkeursstemmen hebben en het is de eerste campagne dat ik wakker lig." Annick Lambrecht (Vooruit) is in vergelijking tot de vorige verkiezingen verhuist van lijsttrekker naar de derde plaats voor de Kamer. Vooruit heeft momenteel twee zetels in de Kamer voor West-Vlaanderen. Annick Lambrecht, die nu in het Vlaams parlement zetelt, staat nu op de derde plaats op de Federale lijst. Dus hoopt ze op voldoende voorkeursstemmen om zo toch nog zeker te zijn van een zitje in het parlement.