Ruimte om te ondernemen is schaars in West-Vlaanderen en dat moet aangepakt worden vanuit de provincie: de beschikbare bedrijventerreinen optimaliseren en verduurzamen en ook extra ruimte creëren. Daar gaat Open VLD voor. Patrick De Klerck, lijsttrekker Brugge: “En daarvoor zijn we ook begonnen met een proces om voor heel de provincie opnieuw 130 hectare bedrijventerreinen te voorzien in de verschillende regio’s: 66 in de regio Roeselare, 25 hectare in de regio Waregem en in de regio Brugge 38 hectare. We hebben dat dringend nodig, want de bedrijven zijn bijna kopje onder wat ruimte betreft, dus ze hebben dringen nood aan nieuwe ruimte.”