Ook backbencher Gijs Degrande krijgt een zitje in het Vlaams parlement met 8630 stemmen. Straks richt hij zijn pijlen op de sjerp in Beernem, maar eerst dus op Vlaanderen. Gijs Degrande: "Ik werk al 15 jaar in het Vlaams parlement achter de schermen op de fractie van N-VA. Daar heb ik de voorbije jaren de commissie buitenlands beleid gevolgd. Ook belangrijk voor West-Vlaanderen, export, heel veel bedrijven, economie, de haven van Zeebrugge. Daarnaast de commissie woonbeleid en erfgoed. Daar staan we ook in West-Vlaanderen voor grote uitdagingen. Betaalbaar wonen stond de voorbije campagne hoog op de agenda. In West-Vlaanderen hebben we ook heel wat waardevol erfgoed, waar we zorg voor moeten dragen, en waar ik de komende jaren graag zou rond werken."