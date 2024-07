21 West-Vlamingen hebben vanmiddag de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. Dat is eentje minder dan de voorbije legislatuur. Een bijzonder moment, zeker voor de nieuwkomers. Maar ook voor de anciens is de eedaflegging speciaal. En één ding hebben onze West-Vlaamse verkozenen gemeen. Ze willen dat er straks meer centen vloeien naar onze provincie.