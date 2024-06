Waarvoor staat de nieuwe partij Voor U? Samengevat: zij die werken moeten netto meer overhouden en de centen daarvoor haalt Voor U bij het afschaffen van overheidsstructuren, ontvetten heet het. Maar helemaal nieuw klinkt dat niet.

Ivan Sabbe is lijsttrekker in onze provincie bij Voor U voor de Kamer. "De VLD zit bijna 30 jaar ononderbroken in de regering en heeft daar eigenlijk niets aan gedaan en begint daar nu over te spreken. De N-VA zit sinds 2004 in de Vlaamse regering en heeft ook niet bespaard. We hebben ook duidelijke plannen, veel meer dan die vage woorden van 'we gaan er iets aan doen'".