"Er staat veel te gebeuren, het land moet op orde gezet", zegt Sander Loones van N-VA. "Er moet een Vlaamse regering worden gevormd. West-Vlaanderen moet volop verdedigd worden in Brussel. Veel werk op de plank, maar vanavond eerst wat genieten."



Oprichter N-VA Geert Bourgeois: "Ik ben ongelofelijk gelukkig. Ik ben een gelukkig man en politicus. Blij dat ik die partij opgericht heb. Blij met het resultaat. Tegen de verwachtingen en de peilingen in. We hebben een fantastische eindsprint gemaakt. Met Bart De Wever die uitmuntend was in de debatten. En kijk, we hebben gewonnen."



Afscheidnemend parlementslid Wilfried Vandaele: "We kennen de dossiers - stikstofverhaal, Ventilus enzovoort - dat we ook in West-Vlaanderen op die manier standhouden, dat is toch echt wel een beetje onverwacht."



Geert Bourgeois: "Bart De Wever heeft duidelijk Tom Van Grieken verslagen. Tom Van Grieken kan wel slogans brengen en kreten slaken. Maar daaronder zit niets."



- Welke ministerportefeuille krijgt u?



Sander Loones: "Haha, zo werkt onze partij niet. Wij gaan voor verkiezingen, voor een goed resultaat. Sterke onderhandelingen en regeringsvorming. Maar het is duidelijk dat West-Vlaanderen zeker van alles verdient."