"Zondag is het zover, dan worden de nieuwe parlementen verkozen. Een kleine maand later, op 4 juli komt de Kamer voor het eerst samen. Dit zal niet onder het voorzitterschap zijn van uittredend Kamervoorzitster Eliane Tillieux omdat ze geen lid meer zal zijn van de Kamer. Vervolgens wordt gekeken naar het Kamerlid met de meeste anciënniteit. Dat is de Roeselaarse Nathalie Muylle van cd&v", zegt de partij in een persbericht.

"Omdat heel wat Kamerleden met een lange staat van dienst zoals Patrick Dewael, André Flahaut of Servais Verherstraeten niet meer terugkeren naar de Kamer zal Nathalie Muylle (cd&v) de eerste zitting van de nieuwe Kamer als voorzitter openen. 'Een hele eer om voor de eerste keer Kamervoorzitster te mogen zijn', zegt Muylle daarover.

Aangezien de uittredende Kamervoorzitter na de verkiezingen geen lid meer zal zijn van de Kamer mag het kamerlid met de grootste anciënniteit het voorzitterschap waarnemen, in afwachting van de benoeming van het vast bureau. Dat is na deze verkiezingen Nathalie Muylle van cd&v, die net 20 jaar geleden voor het eerst verkozen was. Ze wordt daarin bijgestaan door de 2 jongste Kamerleden.

Op de eerste zitting van de Kamer (de ‘installatievergadering’) worden de geloofsbrieven van de nieuwe verkozenen onderzocht en – indien er geen bezwaren zijn – leggen zij ook reeds de eed af. Dat betekent dat de regelmatigheid van de verkiezingen wordt onderzocht en eventuele bezwaren die zijn ingediend. De leden van kieskringen waar er geen betwisting is zullen de eed kunnen afleggen op 4 juli. Als er wel betwistingen zouden zijn, komt de Kamer voor 21 juli opnieuw samen."