Mercedes Van Volcem, die op de tweede plaats op de Kamerlijst van Open VLD in West-Vlaanderen stond, raakte zondag niet verkozen. Open VLD moest ook in West-Vlaanderen flink inboeten en houdt maar één zetel over in de Kamer. Die plek gaat naar lijsttrekker Vincent Van Quickenborne. Van Volcem is naar eigen zeggen vrij tevreden over haar persoonlijk resultaat.