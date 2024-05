Het schrappen van 1.300 bushaltes van De Lijn in West-Vlaanderen is één van de meest gehoorde klachten die Vooruit te horen krijgt bij de huisbezoeken. Maar het model van Menen kan om financiële redenen blijkbaar niet zomaar overal in West-Vlaanderen uitgevoerd worden. Melissa Depraetere, lijsttrekker Vooruit Federaal Parlement: “Met het budget dat nu voorzien is vanuit de Vlaamse regering zal dat niet overal mogelijk zijn. Menen is een perfect voorbeeld van hoe Vooruit het verschil maakt. Maar helaas zitten wij niet overal in het bestuur. Het zal nodig zijn dat Vooruit in die Vlaamse regering investeert in openbaar vervoer.”