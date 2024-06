De koning heeft een hele dag gesprekken met partijvoorzitters op de agenda staan.

In de voormiddag kwamen Paul Magnette (PS), Raoul Hedebouw (PVDA-PTB) en Maxime Prévot (Les Engagés) langs.



In de namiddag is het aan Depraetere, CD&V-voorzitter Sammy Mahdi en Open VLD-voorzitter Tom Ongena. Woensdag volgen nog de voorzitters van Groen, Ecolo en DéFI.