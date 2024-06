CD&V verdedigt ook 5 zetels in het Vlaams Parlement. In 2019 was CD&V de grootste in onze provincie. De partij verdedigt 5 zetels. Crevits zet haar verwachtingen op een vlakke lijn: "We hebben goede reacties gehad tijdens de campagne, maar er is natuurlijk echt wel angst voor extremen. Ofwel zullen de mensen appreciëren wat we de vorige jaren gedaan hebben, ofwel niet."