Bij hun aankomst op het paleis legden Vaneeckhout en Naji geen verklaringen af. Nadien deden de twee dat wel. "We bereiden ons voor om zowel op Vlaams als op federaal vlak in de oppositie te gaan. We gaan geen rechtse regering depanneren", klonk het bij het duo. Dat Vooruit eventueel wél in beide regeringen zou stappen, maakt volgens Groen geen verschil. "Van wijn aan te lengen met water, krijg je gewoon slechte wijn", aldus Vaneeckhout.



Na Groen volgen nog de Franstalige groenen van Ecolo en nadien DéFI. Het is afwachten of de koning meteen nadien een federale informateur aanstelt. De vraag is ook of de koning kiest voor één informateur of voor een duo, zoals in het recente verleden al verschillende keren gebeurde.