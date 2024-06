Flexijobs om belastingvrij bij te verdienen, voor Open VLD is dit een van de manieren om mensen meer netto te laten verdienen en de economie zuurstof te geven.

Sinds begin dit jaar mag je tot 12.000 euro belastingvrij bijverdienen. Voor Van Quickenborne is dat een goede zaak. De begrenzing mag zelfs wegvallen: beloon wie werkt.

Hij is even gaan kijken in het kiesprogramma van CD&V waar de grens op 6000 euro ligt. " Ik vind dat geen goede zaak. Daar gaan we zeker niet aan meedoen. Stel dat je 20 euro per uur verdient als flexijobber, kan je zo amper 25 uur per maand iets bijverdienen", zegt Van Quickenborne.

Joachim Coens ontkent de 6000 euro niet en legt uit dat dit voor CD&V past in een ruimer voorstel. Wie bijklust heeft daarnaast ook een andere job en beiden moeten netto meer opbrengen. "Wie werkt moet een hogere belastingsvrije som krijgen, een eerste schijf dus met aangepaste belastingsschalen. En ook wie bijklust moet met een aangepaste belastingsschaal een vrije som van 6000 euro krijgen. Die beide zaken hangen samen in ons voorstel."