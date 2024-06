“De nieuwe lijst wil zich presenteren als een volkspartij, los van de nationale politiek, met een warm verhaal voor iedereen met een hart voor onze gemeente en steeds met de inwoners centraal”, zegt Jeroen Vandromme (CD&V – Plus).

“De voorbije jaren leverde CD&V - Plus steevast de meerderheid in Houthulst. Die ‘plus’ staat voor ‘plaatselijke uitgebreide samenwerking’. Het is een formule die goed werkt: CD&V-leden gecombineerd met mensen die het project genegen zijn. Maar door de veranderende kiesregels besloot de partij na te denken over hoe ze zich aan de kiezer wil presenteren. Daarom werd er met andere kandidaten gesproken en besloten om te gaan voor een nieuw project, los van politieke kleur of partij. Iedereen brengt zijn eigenheid in de groep en werkt aan een gezamenlijk project.”