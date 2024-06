‘De kiezer lijkt te bevestigen dat Groen nodig is. We hebben deze campagne gestreden voor groene politiek, die draait om zorg dragen voor elkaar, voor onze gezondheid en voor de planeet. Het is hoopvol voor de samenleving dat Groen stand lijkt te houden en de komende jaren dat werk verder kan zetten.’

In Brussel gaan de groenen naar winst en lijken ze een sterk resultaat neer te zetten. 'Brussel is de voorbije jaren sterk veranderd. Dankzij minister Elke Van den Brandt herademde Brussel: we zorgden voor gezondere lucht, meer groen, meer en beter openbaar vervoer en meer veilige fietspaden, en dat wordt vandaag beloond’, aldus de groenen.

In de thuisgemeente van Jeremie Vaneeckhout scoort de partij niet goed. Bij de vorige verkiezingen in 2019 behaalden ze nog 11 procent in Anzegem, maar dat is voorlopig teruggevallen tot 5 procent. Al is nog maar 17 procent van de stemmen geteld.