De meest logische samenwerking in het Vlaams Parlement is er eentje tussen centrumrechts (N-VA en CD&V) en centrumlinks. Voor Jean-Marie Dedecker is dat zeker een mogelijkheid en zelfs een noodzaak. "We gaan onze wonden wat moeten likken (...) Elke partij gaat moeten zeggen wat hun belangrijkste punten zijn, en dan moeten de partijen zich opsluiten. Er gaat altijd iets zijn dat scheef gaat, iedereen heeft de anderen wel iets te verwijten", zegt hij "Maar het is een unieke kans om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Vlaanderen heeft de teerlingen geworpen, we kunnen verder met een centrumrechts beleid."