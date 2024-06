Volgens Crevits is het afwachten wat de resultaten zullen geven voor CD&V. Traditioneel doet de partij het vrij goed in West-Vlaanderen. Of dat ook deze keer het geval zal zijn is volgens Crevits niet duidelijk: "Ik heb mijn verwachtingen op een vlakke lijn gezet. We hebben goede reacties gehad tijdens de campagne, maar er is natuurlijk echt wel angst voor extremen. Ofwel zullen de mensen appreciëren wat we de vorige jaren gedaan hebben, ofwel niet."



De lijsttrekker beaamt dat er de afgelopen periode heel wat geruzie was in de politiek. "Er is tijdens de campagnes heel wat ruzie gemaakt en in oneliners gepraat, maar beleid voeren lukt moeilijk in oneliners. We zullen zien wat het geeft."