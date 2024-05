Maar vaak is er veel protest tegen de komst van windmolens. Zo stuiten ook de plannen om windmolens te plaatsen langs de autosnelweg in De Panne en Veurne op verzet. Jeremie Vaneeckhout, lijsttrekker Groen Vlaams Parlement: “Er zijn twee zaken nodig. Eén, een duidelijk windplan die toont in onze provincie wat kan er wel en wat kan er niet. Vandaag is dat veel te weinig ambitieus. Twee, zorgen dat mensen die in de directe omgeving wonen, die er eventueel visuele hinder van hebben, dat die ook voordelen hebben. Laat ze aandelen verwerven in die windmolens en ook delen in de winsten.”