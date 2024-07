Valéry Lippens, voorzitter Gemeentebelangen Knokke-Heist: “Mensen praten non-stop over mijn vader. Het is emotioneel, het is elke dag zo in Knokke, in de winkel, op het strand, het is magnifiek.”

Ook zoon Valéry beseft het: Graaf Leopold Lippens blijft ook na zijn dood nadrukkelijk aanwezig in zijn Knokke-Heist. Maar het zijn over 107 dagen voor het eerst sinds lang wel verkiezingen zónder hem. Zijn partij Gemeentebelangen trekt met huidig burgemeester Jan Morbee als lijsttrekker naar de kiezer. Jan Morbee, lijsttrekker Gemeentebelangen Knokke-Heist: “Leopold Lippens was een fenomeen. Het was de meest flamboyante burgemeester van België. En zelfs ver buiten onze landsgrenzen. En wij kunnen dat niet opvangen door één persoon, dat willen we niet. Maar we hebben dat opgevangen door een lijst, een lijst van sterke kandidaten.”