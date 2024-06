Felix De Clerck staat op plaats 4 op de West-Vlaamse lijst voor de kamer. Hij vertrok vanmorgen vanuit Kortrijk en wil donderdagavond in Oostduinkerke aankomen, een tocht van 85 kilometer. Onderweg hoopt hij zoveel mogelijk gesprekken aan te knopen en vooral te luisteren naar mensen, om hun bezorgdheden mee te nemen.

"Ik denk dat het veel verschillende dingen zijn", vertelt Felix De Clerck. "Mensen werken heel hard maar hebben het gevoel dat ze er niet genoeg voor terug krijgen. Er zijn lerarentekorten, er zijn heel lange wachtlijsten voor huisartsen. En mensen voelen zich ook onveilig. Ik denk dat het de taak is van de overheid om zekerheid te bieden op die vlakken. Zorgen dat er een leerkracht voor de klas staat, zorgen dat er huisartsen zijn, dat ze zich veilig voelen."

-U wilt polsen wat er leeft, met een tent, bordjes en stoeltjes, waarom met een tocht van twee dagen?

"Ik wandel graag, het is ook een kans om te zien hoe prachtig onze provincie is. Er zijn veel mensen die dag in dag uit de armen uit de mouwen steken. Ik wil hen zien, hen ontmoeten. Het is een fantastische provincie. Dus, ik wil het nuttige aan het aangename koppelen."