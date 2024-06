"Als het gaat over ons hoger onderwijs, als het gaat over de besparingen bij De Lijn waarbij er 3000 bushaltes geschrapt zijn waarvan bijna de helft in West-Vlaanderen, dan kan je toch alleen maar zeggen dat er rond die regeringstafel en parlementaire meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD geen aandacht geweest is voor de problemen van de West-Vlaming", zegt Jermie Vaneeckhout. "De West-Vlaming heeft een stuk het gevoel: wij hebben niet meegeteld in Brussel."

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij Hilde Crevits is het daar niet mee eens: "Als minister van openbare werken heb ik gezorgd voor de allerlaatste snelweg in West-Vlaanderen, de A11. Vraag aan de stad Brugge of ze blij zijn met investeringen in cultuur: ze zijn ontzettend blij. Kijk naar het aantal OverKophuizen in West-Vlaanderen. Er was er een vijf jaar geleden, het zijn er nu zestien. Ik zou ook kunnen kijken naar de overkant wat Groen gerealiseerd heeft voor West-Vlaanderen. In mijn eigen Torhout is het loket in het station toe. Verdwenen, fini!"