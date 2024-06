Margot De Vuyst is gemeentelijk coördinator van de verkiezingen in Waregem:. "Als de tweede invoer niet matcht met de eerste is het zo dat de computer aangeeft dat er een incorrectheid is", zegt ze.

"Dan kan men kijken naar de stem die effectief gegeven is. Dan kijkt men of de eerste input juist was, was de tweede juist, os was het een volledig andere input. Dan kan men de stem opnieuw inputten."

-Het is dus efficiënter, fouten sluit je uit, maar gaat het ook sneller?

"We hopen dat het sneller gaat en dat de mensen ’s avonds sneller naar huis kunnen. Maar het is de eerste keer dat we dit proberen, dus we zullen moeten zien wat het geeft", vertelt Margot.